Se hace pasar por fiscal para engañar a una amiga y que le limpie la casa gratis

Los hechos se remontan al año 2022. Las dos mujeres se conocieron porque la víctima desarrollaba servicios como tarotista y la acusada acudió a ella. Su relación se fue afianzando y se convirtieron –en teoría– en buenas amigas. Esa supuesta amistad fue aprovechada por la ahora acusada para convencer a la víctima de que sobre ella recaía una condena de prisión que solo podría evitar realizando trabajos en beneficio de la comunidad. Aunque en realidad, la única que se beneficiaba ahí era ella.

5 comentarios
karakol
Vaya mierda de tarotista.
frg
#2 Como todos los que se dedican a engañar con las cartas. Algunos hasta intentan creerse su propio camelo para no tener remordimientos cuando estafan descaradamente a sus clientes/incautos.
#4 Toponotomalasuerte
#2 no lo vio venir.
Klamp
Quien roba al ladrón
antesdarle
Mira, no lo vio venir jejeje :troll:
