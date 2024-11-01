edición general
5 meneos
62 clics
Hace diez años, este hombre introdujo cambios radicales en 'Dungeons & Dragons'. Gracias a ellos, ahora es una fiebre millonaria

Hace diez años, este hombre introdujo cambios radicales en 'Dungeons & Dragons'. Gracias a ellos, ahora es una fiebre millonaria

'Dungeons & Dragons' es el juego de rol por excelencia, y su reinado no se ha apagado lo más mínimo desde 1974, cuando su versión más primitiva, aún muy poco asequible por lo áspero de su sistema de reglas, vio la luz. Aún tenía décadas por delante y mucho que evolucionar para convertirse en el entretenimiento accesible y que mueve a millones de devotos de la fantasía de todo el mundo que es hoy. En la Comic-Con de Málaga hemos tenido la ocasión de escuchar a Jeremy Crawford, uno de los arquitectos de la quinta edición del juego. Está consider

| etiquetas: cambios , radicales , dungeons dragons , fiebre , millonaria
4 1 0 K 47 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 47 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno
Supongo que juegos como BG3 tienen que ayudar. Ayer mismo regalé al hijo de una amiga una edición de iniciación muy chula
0 K 20
silencer #2 silencer *
Leo el articulo y no veo los cambios radicales q anuncia el titulo
habla de
* la explosión de las retransmisiones online de partidas
* los jugadores compartieron su entusiasmo por el juego con amigos y familiares
* su equipo "no solo estudió las ediciones anteriores , sino que nos sumergimos en los libros que inspiraron los juegos originales
* Crawford detalló algunos pasos que había seguido para determinar qué elementos de 'D&D' conservar y cuáles dejar que evolucionaran durante el diseño de la quinta edición

Mucha palabra, pero sigo sin saber qué elementos añadió/quitó y qué cambios radicales fueron esos
0 K 10
#3 omega7767
#2 si, no es detallado en los cambios
0 K 11

menéame