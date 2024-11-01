Hace 9.000 años, un fenómeno en cascada desintegró la Antártida en tiempo récord: ahora, está pasando otra vez

Un artículo de investigación publicado en la revista Nature Geoscience ha revelado que un mecanismo de retroalimentación oceánica fue el responsable de un colapso masivo y extremadamente rápido de la capa de hielo de la Antártida Oriental hace unos 9.000 años. Su descubrimiento proporciona elementos cruciales para comprender mejor la inestabilidad intrínseca del hielo antártico y de sus posibles reacciones ante el actual calentamiento global.