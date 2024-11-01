edición general
Hace 9.000 años, un fenómeno en cascada desintegró la Antártida en tiempo récord: ahora, está pasando otra vez

Un artículo de investigación publicado en la revista Nature Geoscience ha revelado que un mecanismo de retroalimentación oceánica fue el responsable de un colapso masivo y extremadamente rápido de la capa de hielo de la Antártida Oriental hace unos 9.000 años. Su descubrimiento proporciona elementos cruciales para comprender mejor la inestabilidad intrínseca del hielo antártico y de sus posibles reacciones ante el actual calentamiento global.

#1 Pitchford
Cualquier día nos llevaremos un susto con el colapso acelerado de plataformas de la Antártida, con Groenlandia o con la corriente del Atlántico Norte y, después del burro muerto, las COP servirán quizá para algo.
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#1 algo así  media
jdmf #2 jdmf
Viendo el lado positivo, podemos esperar que dentro de 9.000 años la tierra haya recuperado su temperatura normal otra vez.!! :troll:
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
No se si sera verdadero, yo no estaba allí para verlo. :-D
Arzak_ #4 Arzak_
En el futuro dirán que fue otro iracundo diluvio por parte de la deidad de turno. 8-D
#6 javic *
Titular muy exagerado. Hablan del derretimiento de una parte del hielo oceánico, eso acelera la entrada de algunos glaciares al océano, pero la antártida es inmensa.
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
Hace 9000 años ya tuvieron problemas de contaminación con los coches diesel sin etiquetas?
