Hace 30 años, Windows 95 tenía un instalador secreto que salvó a Microsoft de su propia incompetencia

Raymond Chen, uno de los miembros de la vieja guardia de Microsoft, desveló que el instalador de Windows 95 fue más complejo de lo previsto. Como de costumbre, las compañías tecnológicas se ciñen a la presión del calendario y la necesidad de simplificar proyectos para facilitar la experiencia de los usuarios, pero el desarrollo de Windows 95 fue tan complejo que estuvieron a punto de tirar por la borda todo el desarrollo.