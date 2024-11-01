edición general
Hablan médicos que escaparon de la Misión Cubana en Italia: "Ni en Europa somos libres"

Hablan médicos que escaparon de la Misión Cubana en Italia: "Ni en Europa somos libres"

Por primera vez, doctores cubanos que han huido de la Misión Médica Cubana en Italia rompen el silencio. 'CubaNet' publica sus testimonios.

Kantinero #6 Kantinero
En los comentarios de la noticia.

Me quedo asombrado ante la hipocresía de muchos lectores y de muchos médicos. Me explico. En resumidas cuentas lo que quieren estos galenos es que Cuba les costee los estudios y una vez concluida la carrera salir a forrarse de dinero al exterior ejerciendo la profesión. Está claro que Cuba les paga muy mal, como a casi todo el mundo. En ese punto tienen razón, pero de ahí a no deber nada a los que les pagaron la carrera, pues tampoco. Miren señores médicos

Asimismov #14 Asimismov
#6 los médicos estadounidenses están fuertemente endeudados casi de por vida. Por lo que sé de la UCLA los cursos de medicina para residentes en LA no bajan de 30.000 USD al año con mantenimiento y alojamiento a parte. Y el doble para extranjeros.
Alakrán_ #18 Alakrán_
#6 Pone el peor ejemplo, ¿En una universidad pública española vale mucho menos, y si tienes becas, incluso de subvencionan otros gastos relacionados.
Kantinero #19 Kantinero
#18 pone el ejemplo que les toca como cubanos
Si es tan fácil no se que hacen los yankis que no vienen a estudiar medicina gratuitamente y con becas a las universidades españolas
Veelicus #2 Veelicus
cubaman = macnulti_reencarnado ???
Yo diria que si
Aergon #13 Aergon
‘la Revolución te hizo médico’, como si eso fuera justificación para ser esclavo de por vida, sí, de por vida

Que se lo cuenten a los estudiantes estadounideses a ver que opinan. Los cubanos por lo menos pueden elegir si prefieren conservar su título y ejercerlo para el estado o renunciar para hacer otra cosa.
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Komando kalimoxo, a trabajar!!!!
#3 EISev
Te lo van a tirar en nada #1
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
#3 los fascistas de extrema izquierda tienen estas cosas.
#8 jjmf
#3 Parece que no se han despertado aún de la siesta.
Torrezzno #7 Torrezzno
Como dicen muchos meneantes, la libertad esta sobrevalorada
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Que te lo tiran Macnulti, que te lo tiran.
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#5 que pasa, ha habido represalias? Joder, esto se está convirtiendo en un aburrimiento.
Kmisetas #9 Kmisetas
Qué raro, hay gente que huye de Cuba? Tenía entendido que era un paraíso socialcomunista.
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
#9 lo es, pero solo para los comunistas que viven lejos de esa dictadura.
#16 eipoc
#9 vaya, quién iba a decir que las medidas que ha tomado EEUU con el bloqueo y que pensaban en las consecuencias que iban a tener al final las tuviera. Inaudito.

Veamos:  media
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado *
#_6 insinúas que en España estamos haciendo el primo con los que terminan unos estudios universitarios?
sotillo #15 sotillo
#10 En España antes los pilotos militares se pasaban a Iberia después de terminar la formación de reactores, ahora tienen que estar unos años en el ejército antes de pasar a lo civil, en Singapur tienes que trabajar cuatro años para el estado o una empresa del país, se ve que hay casos y casos
Kantinero #17 Kantinero
#15 en Italia muchos deportistas de élite de deportes mal pagados ingresan en los carabinieri por méritos a la nación
Como en la antigua URRS
Macnulti_reencarnado #20 Macnulti_reencarnado
#15 también los mandaban a tomar por culo de sus casas para cobrar 100 euros al mes y vigilados para que no desertaran?
