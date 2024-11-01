Habla un padre de una española detenida por Israel en la Flotilla: "Ni el consulado ni nadie nos dice nada"  

Antonio Buchó, padre de Sofía Buchó, detenida por Israel en la Flotilla, ha confesado en Más Vale Tarde que no sabe nada de su hija y ha reconocido que "estamos angustiados y "hay mucho dolor". "Ni el consulado ni nadie nos dice nada", ha lamentado. "Mi hija Sofía y todas las personas que están en este tema merecen todo el apoyo del mundo que se está viendo", ha indicado. De esta manera, aunque ha comentado que las familias de los tripulantes de la Flotilla tienen un chat interno, ha señalado que "desconocemos todo".