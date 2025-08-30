edición general
4 meneos
75 clics

Habla un asturiano que fue diagnosticado de un tumor cerebral gracias a la IA: el médico le decía que "era un flipado"... pero acabó operado de urgencia

Un ovetense residente en Madrid, que pudo quedarse ciego, relata su peripecia, de médico en médico: 'Lo importante es que llegué a tiempo'

| etiquetas: habla , asturiano , diagnosticado , tumor , cerebral , gracias , ia , médico
3 1 1 K 34 cultura
4 comentarios
3 1 1 K 34 cultura
#2 Seat127
Lo siento, pero esta noticia solo puede calificarse de bulo: no fue diagnosticado gracias a la IA, sino que su búsqueda le dió un resultado que bien podría haber llegado por un buscador de Internet.La IA no ha participado en el diagnóstico, por lo tanto el títular es falso
1 K 19
Sinfonico #1 Sinfonico
Esto parece un chiste
0 K 10
#3 fremen11
Ahora padece diabetes líquida........la primera vez en mi vida que lo oigo......no será diabetes insípida???
0 K 10
#4 harlam
Hace poco un colega me dijo que salvó la vida de su abuela gracias a ChatGPT :shit:
El caso es que la mujer estaba muy mala y su médico le dijo que era por no sé qué... resulta que su nieto (el colega) le indicó a ChatGPT los síntomas, y la IA dio que podía ser cáncer. Y efectivamente, era cáncer.
0 K 10

menéame