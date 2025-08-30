·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7860
clics
¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega! Sobre algunos doctos detractores del sanchismo
8897
clics
Alberto Pugilato advierte. Los camisas pardas ejecutan. La policía...¿Qué hace la policía?
6547
clics
El PP empieza a mandar ayuda
4058
clics
Una surrealista Bandera de España publicada por el Ministerio de Defensa utilizando una IA
4005
clics
Mienten... se les pilla y siguen mintiendo
más votadas
313
El apoyo masivo a Palestina convierte la Vuelta 2025 en la mayor campaña de boicot deportivo a Israel
320
El Confidencial dedica un largo artículo a acusar a RTVE de corrupción sin aportar ni un solo dato que lo demuestre
436
¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega! Sobre algunos doctos detractores del sanchismo
397
Marco Rubio, secretario de estado de EEUU, deniega la entrada a líderes palestinos para la asistencia a la Asamblea General de la ONU por primera vez en la historia
540
El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León legalizó una vivienda en un parque natural al empresario que contrató a su hijo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
75
clics
Habla un asturiano que fue diagnosticado de un tumor cerebral gracias a la IA: el médico le decía que "era un flipado"... pero acabó operado de urgencia
Un ovetense residente en Madrid, que pudo quedarse ciego, relata su peripecia, de médico en médico: 'Lo importante es que llegué a tiempo'
|
etiquetas
:
habla
,
asturiano
,
diagnosticado
,
tumor
,
cerebral
,
gracias
,
ia
,
médico
3
1
1
K
34
cultura
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
1
K
34
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Seat127
Lo siento, pero esta noticia solo puede calificarse de bulo: no fue diagnosticado gracias a la IA, sino que su búsqueda le dió un resultado que bien podría haber llegado por un buscador de Internet.La IA no ha participado en el diagnóstico, por lo tanto el títular es falso
1
K
19
#1
Sinfonico
Esto parece un chiste
0
K
10
#3
fremen11
Ahora padece diabetes líquida........la primera vez en mi vida que lo oigo......no será diabetes insípida???
0
K
10
#4
harlam
Hace poco un colega me dijo que salvó la vida de su abuela gracias a ChatGPT
El caso es que la mujer estaba muy mala y su médico le dijo que era por no sé qué... resulta que su nieto (el colega) le indicó a ChatGPT los síntomas, y la IA dio que podía ser cáncer. Y efectivamente, era cáncer.
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El caso es que la mujer estaba muy mala y su médico le dijo que era por no sé qué... resulta que su nieto (el colega) le indicó a ChatGPT los síntomas, y la IA dio que podía ser cáncer. Y efectivamente, era cáncer.