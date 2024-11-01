·
Habana Blues, hoy como ayer
Una película que retrata sueños, rupturas y despedidas. Veinte años después, su música y el conflicto que relata continúan resonando en las generaciones más jóvenes de Cuba.
cine
,
películas
,
habana blues
,
cuba
2 comentarios
#2
soberao
Creo que los protagonistas de la película eran diferentes a la banda que luego hizo una gira por España, que una cosa eran los actores y otra los músicos de la banda original.
0
K
14
#1
alamajar
La banda sonora me encanto en su día
0
K
10
