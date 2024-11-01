edición general
1 meneos
26 clics

Habana Blues, hoy como ayer

Una película que retrata sueños, rupturas y despedidas. Veinte años después, su música y el conflicto que relata continúan resonando en las generaciones más jóvenes de Cuba.

| etiquetas: cine , películas , habana blues , cuba
1 0 0 K 15 cultura
2 comentarios
1 0 0 K 15 cultura
#2 soberao
Creo que los protagonistas de la película eran diferentes a la banda que luego hizo una gira por España, que una cosa eran los actores y otra los músicos de la banda original.
0 K 14
#1 alamajar
La banda sonora me encanto en su día
0 K 10

menéame