Qué ha pasado realmente con el PIB español
España ha crecido sobre todo sumando gente y horas, la aportación media por trabajador ha avanzado poco en tres décadas.
14 comentarios
actualidad
#1
encurtido
*
Es más fácil defender que a la economía española le va bien con el PIB total que con el per cápita; y con el PIB por persona empleada, el argumento se desvanece.
Manda huevos que tenga que venir elpais a decir esta obviedad sostenida con datos, que cuando la hemos dicho por aquí se acribilla sistemáticamente el comentario a negativos y respuestas: facha / fachapobre, pulserita, con tus amos del pp sería peor, etc.
5
K
53
#9
elfin
*
#1
España ha crecido gracias a la inmigración (PIB), en todo lo demás seguimos igual que hace 30 años (PIB Per Cápita). FIIIIIIIIN
2
K
34
#13
Veelicus
#9
Asi es, y eso no es nada bueno
0
K
11
#10
Galton
#1
Bueno, si observamos la gráfica por persona empleada... que parece ser la importante... desde el 2020 vamos mejorando mucho en comparación con la etapa precovid...
1
K
24
#14
Trigonometrico
#1
Pero el gobierno ha estado subiendo el SMI, eso supone una mejor situación para muchos ciudadanos.
0
K
6
#7
CharlesBrowson
y tu estas vacaciones rezando para que te quepa la maleta en el ryanair y asi que puedas comer en el mercadona una de esas ensaladas en el comedor
3
K
39
#2
Katos
En la época más exitosa no hemos crecido nada. Perfecto.
3
K
38
#6
elfin
*
#2
emosido engañado
0
K
15
#3
Lutin
Lo que quiere decir que el problema son los salarios de mierda que paga el empresaurio promedio.
1
K
14
#5
Luiskelele
#3
más bien que el empresaurio promedio monta un puto bar. No algo que genere de verdad riqueza.
2
K
29
#11
Lutin
#8
Eso no es cierto, lo que se paga es lo mínimo que se puede pagar mientras sigan entrando oleadas de inmigrantes que presionen salarios a la baja. Además de que lo que dice el usuario
#5
. Hay que reconducir la economía a sectores con mayor valor económico.
2
K
30
#12
Galton
#11
Debe usted reconducirse a un mayor nivel de formación que no compita con la escasa formación de los inmigrantes. O montar una high-tech en su defecto.
0
K
8
#8
Torrezzno
#3
mas bien lo que tiene que ofrecer el currito medio español. Lo que se paga es en relación con lo que ofreces. Básicamente oferta demanda. En un país que es sector servicios no se puede pedir el sueldo de Suiza
0
K
8
#4
Torrezzno
*
La productividad de un país se mide en PIB/población activa. España esta muy por debajo de la media europea. Incluso cogiendo solo los trabajadores (quitando parados) sale por debajo de la media europea.
En horas trabajadas la media europea es 46.28 euros/hora frente al 39.8 de España. Somos muchos mas pero igual de pobres.
www.eleconomista.es/economia/noticias/12958334/08/24/la-productividad-
0
K
8
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
