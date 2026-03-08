edición general
¿Qué ha pasado en Irán? Una semana de guerra sobre el mapa

Hace nueve días que Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva coordinada contra Irán que ha sumido Oriente Próximo en la incertidumbre, con cruces de bombardeos y la paralización del transporte marítimo en la región. Repasamos sobre un mapa los principales hitos del conflicto.

| etiquetas: guerra de irán , oriente próximo , eeuu , israel , mapas bélicos
#2 charly-brown
Qué está pasando en Irán? Mi lectura...
Ha cambiado algo después de una semana? Sí, has matado al lider espiritual supremo. Es como si matas al Papa y eres católico practicante, pero no fanático. Te fastidia que una potencia extranjera mata a ministros, generales y ahora a Jamenei.
Sí, han sido abatidas infraestructuras como desaladoras, refinerías, etc. Sí, pero la capacidad de amenaza contra blancos en Israel y la frota americana, bases americanas ha disminiudo? Evidentemente no. Es más, el…   » ver todo el comentario
Benu #1 Benu
Me ha parecido muy instructivo para situar el conflicto.
