Ha muerto Arantza Arruti, militante abertzale y feminista [EUS]

Arantza Arruti Odriozola fue militante abertzale y feminista. En 1968, estando embarazada, fue detenida y torturada, perdiendo el bebe. De joven emprendió la lucha armada contra el franquismo: fue una de las primeras liberadas de ETA y la primera detenida. En 1969 fue detenida en Pamplona y, un año después, juzgado en el Proceso de Burgos. «Entonces tenía dos opciones: ir a París y estudiar "la Revolución ideal" en 14 volúmenes, o coger la pistola y quedarme aquí en la lucha armada. Elegí la segunda ”,