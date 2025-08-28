edición general
Ha muerto Arantza Arruti, militante abertzale y feminista [EUS]

Ha muerto Arantza Arruti, militante abertzale y feminista

Arantza Arruti Odriozola fue militante abertzale y feminista. En 1968, estando embarazada, fue detenida y torturada, perdiendo el bebe. De joven emprendió la lucha armada contra el franquismo: fue una de las primeras liberadas de ETA y la primera detenida. En 1969 fue detenida en Pamplona y, un año después, juzgado en el Proceso de Burgos. «Entonces tenía dos opciones: ir a París y estudiar "la Revolución ideal" en 14 volúmenes, o coger la pistola y quedarme aquí en la lucha armada. Elegí la segunda ”,

Arruti fue militante abertzale y una de las primeras mujeres liberadas de ETA. En 1969 fue detenido y torturado en varias ocasiones. Ha fallecido a los 79 años.
Arantza Arruti Odriozola fue militante abertzale y feminista. De joven emprendió la lucha armada contra el franquismo: fue una de las primeras liberadas de ETA y la primera detenida. En 1969 fue retenido en Pamplona y, un año después, juzgado en el Proceso de Burgos. Denunció que había sido torturado en varias
Una mujer con ideales y luchadora en un tiempo complicado para el sexo femenino. Convicciones que seguramente ha conservado hasta nuestros tortuosos días llenos de contradicciones, cambios de opinión,.mentiras, hipocresía y tanto más que elevan la figura de ella al altar de las auténticas mujeres que cambiaron la sociedad vasca.

DEP luchadora .
