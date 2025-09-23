edición general
¿Y si ha llegado el momento de mover la sede de Naciones Unidas fuera de EEUU?

Este lunes, el presidente francés Emmanuel Macron salía ante el escenario de Naciones Unidas y hacía un anuncio que pretende marcar todo el tono de la edición número 80 de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA, por sus siglas en inglés): “Ha llegado el momento”. El momento de reconocer a Palestina como Estado.

Yorga77 #1 Yorga77
Y, sin embargo, en lo que debería haber sido un momento cumbre en el largo y tortuoso viaje de la lucha palestina…   » ver todo el comentario
javierchiclana #6 javierchiclana
Gry #2 Gry
No, si la mueves los EEUU amenazarían con bombardearla igual que al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya.
Ovlak #4 Ovlak
Sugiero Pekín :troll:
xyria #8 xyria
#4 o Moscú.
Robus #3 Robus
Sí y ya tardan.
angeloso #5 angeloso
Evidentemente, es más, nunca debería haberse localizado en un país que es juez y parte en todos los putos conflictos.
#9 Juantxi
Debería usarse la sede de Ginebra, o las de Viena o Nairobi. No puede mantenerse en un país que no respeta lo convenido a capricho.
Las asambleas generales deben sacarse del territorio de USA, que resulta incompatible con su funcionamiento.
eltxoa #10 eltxoa
Caresth #7 Caresth
Lo que hay que hacer es redefinir la ONU. No puede ser que haya gente con derecho de veto porque ganó una guerra hace un siglo.
Habrá que dar a cada país un peso en función de su población o lo que sea, pero que sea algo igual para todos.
angeloso #11 angeloso
#7 Eso que propones parece coherente y razonable. Así que no aplica. Mejor continuemos basándonos en los países que habían probado la bomba nuclear en una fecha al azar.
menéame