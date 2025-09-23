¿Y si ha llegado el momento de mover la sede de Naciones Unidas fuera de EEUU?

Este lunes, el presidente francés Emmanuel Macron salía ante el escenario de Naciones Unidas y hacía un anuncio que pretende marcar todo el tono de la edición número 80 de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA, por sus siglas en inglés): “Ha llegado el momento”. El momento de reconocer a Palestina como Estado.
Y, sin embargo, en lo que debería haber sido un momento cumbre en el largo y tortuoso viaje de la lucha palestina… » ver todo el comentario
Las asambleas generales deben sacarse del territorio de USA, que resulta incompatible con su funcionamiento.
Habrá que dar a cada país un peso en función de su población o lo que sea, pero que sea algo igual para todos.