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Se ha encontrado un raro tejido púrpura imperial en tumbas de bebés romanos en York (ENG)

Se ha encontrado un raro tejido púrpura imperial en tumbas de bebés romanos en York (ENG)

Los bebés fueron envueltos en un fino tejido de color púrpura de Tiro, adornado con hilo de oro, una tela del más alto estatus y lujo conocido en el mundo romano. Este hallazgo excepcional sugiere que los bebés pertenecían a familias de alto estatus social. Durante la época romana, el tinte era un producto cuyo valor podía llegar a ser hasta tres veces superior al del oro. Los tejidos se conservaron gracias al ritual romano de verter yeso líquido sobre los cuerpos vestidos y amortajados de los difuntos.

| etiquetas: púrpura imperial , tumbas , bebés , york
3 0 0 K 92 Roma
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