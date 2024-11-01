¿Ha demostrado la misión Artemis II que podremos volver a poner un pie en la luna próximamente?

La misión Artemis II de la NASA ha superado todas las pruebas importantes desde su lanzamiento el 1 de abril, con un rendimiento del cohete, la nave espacial y la tripulación superior al que los ingenieros esperaban. Los primeros seis días de la misión han demostrado que la cápsula Orión funciona según lo previsto con tripulación a bordo por primera vez, algo que ningún simulador podría haber comprobado. Sin embargo, quizás su mayor logro reside en las acciones de la tripulación de Artemis, que han generado esperanza y optimismo en un mundo.