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¿Ha demostrado la misión Artemis II que podremos volver a poner un pie en la luna próximamente?

¿Ha demostrado la misión Artemis II que podremos volver a poner un pie en la luna próximamente?

La misión Artemis II de la NASA ha superado todas las pruebas importantes desde su lanzamiento el 1 de abril, con un rendimiento del cohete, la nave espacial y la tripulación superior al que los ingenieros esperaban. Los primeros seis días de la misión han demostrado que la cápsula Orión funciona según lo previsto con tripulación a bordo por primera vez, algo que ningún simulador podría haber comprobado. Sin embargo, quizás su mayor logro reside en las acciones de la tripulación de Artemis, que han generado esperanza y optimismo en un mundo.

| etiquetas: artemis , luna , ciencia
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2 comentarios
2 0 0 K 26 ciencia
#1 detectordefalacias
No, ha demostrado que podemos hacer orbitar naves alrededor de la Luna manteniendo viva a su tripulación
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yoma #2 yoma
Pero si algunos se pasan el día en la luna. :troll:
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menéame