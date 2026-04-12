Guyana, el país que tiene en disputa el 82% de su territorio

Como todos los países, Guyana tiene su superficie y su población. En concreto son 219.000 kilómetros cuadrados y unos 800.000 habitantes, que hacen del país uno de los menos densamente poblados de la Tierra, compitiendo con Mongolia, Australia o Namibia. Pero todo cambiaría, y no precisamente para bien desde el punto de vista guyanés, si se resolvieran desfavorablemente las disputas territoriales que mantiene con dos de sus vecinos: Venezuela y Surinam. Caracas reclama como propio tres cuartas partes del territorio del país, y Surinam otro 7%.