Gustavo Petro se sumó a marcha de repudio a Netanyahu en Nueva York: "Cuando la diplomacia se acaba hay que pasar a otra fase de la lucha"

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, se sumó a la multitudinaria marcha en contra del Gobierno de Israel y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, que se realizó este viernes 26 de septiembre en Nueva York. El mandatario colombiano se dirigió a la multitud a través de un megáfon y confirmó que a su regreso a Colombia abrirá un proceso de inscripción para voluntarios y voluntarias que tengan experiencia militar y deseen participar en una misión internacional de liberación de Palestina