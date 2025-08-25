edición general
26 meneos
36 clics
El guionista de Ken Loach, Paul Laverty, detenido por mostrar su apoyo a Palestina

El guionista de Ken Loach, Paul Laverty, detenido por mostrar su apoyo a Palestina

El guionista fue detenido por mostrar un mensaje pro Palestina en una camiseta. Comparecerá ante el juez el próximo 18 de septiembre. Ya ha sido puesto en libertad.

| etiquetas: paul laverty , guionista , ken loach , detenido , palestina
21 5 4 K 51 actualidad
4 comentarios
21 5 4 K 51 actualidad
Milmariposas #3 Milmariposas
#2 Gracias. EL buscador sigue funcionando peor que el pepé. Snifff :'(
5 K 77
A.more #1 A.more
Súbditos de los genocidas
1 K 11
beltzak #4 beltzak
Me han acusado de un delito de terrorismo y compareceré ante el tribunal el 18 de septiembre. Me acusan de terrorismo porque me opongo a la hambruna, a la ejecución de los que pasan hambre", ha subrayado.

"Ahora pueden ver cómo el sistema judicial está sesgado, no a nuestro favor. Pueden ver cómo se ha debilitado a la CIJ (Corte Internacional de Justicia) y a la CPI (Corte Penal Internacional)", ha puntualizado.

Es que es de traca. Los valores occidentales, que si la dictadura china, blablabla.

Nuestros líderes y subordinados son unos mercenarios.
0 K 9

menéame