De Guindos no solicitó autorización para montar la consultora Equipo Económico tras dejar el Gobierno

Según revela Público, el exsecretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, no pidió la compatibilidad exigida por la ley para fundar la consultora Equipo Económico 2004 SL tras su salida del Gobierno. Aunque sí solicitó autorización para otras actividades privadas y su entorno asegura que no ejerció funciones en la empresa, la legislación obligaba a comunicar previamente cualquier nueva actividad en sectores relacionados. El caso reabre el debate sobre incompatibilidades y transparencia entre altos cargos públicos y el sector privado.