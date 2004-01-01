edición general
Guindos montó dos años antes que Montoro una consultora a la que también llamó Equipo Económico

Guindos creó esta sociedad en octubre de 2004, sólo seis meses después de salir del Gobierno. En febrero de 2005 pasó a ser administradora única de la consultora la mujer de Guindos. Pero a finales de aquel año, ella dejó el cargo, él vendió el 45% que tenía en el capital y la sociedad pasó a denominarse Consultores de Gobierno Corporativo SL. En 2006, Guindos fue uno de los fundadores de Montoro y Asociados Asesores SL, junto al exministro de Hacienda ahora imputado que dio nombre a la empresa.

