Guía Salarial 2026 - Salarios en tecnología España

Nunca ha habido una diferencia salarial tan grande entre personas con el mismo rol y la misma experiencia en tecnología. (...) Esta guía salarial pretende ir un poco más allá. Ser una brújula salarial para empresas y candidatos que sirva tanto para poner salarios de mercado a las ofertas, como para entender tu posición y tus aspiraciones a la hora de hablar de remuneración (...) Hemos representado el salario por rol en forma de percentiles, de manera que puedas ver la distribución salarial de una manera más más gráfica y útil.