edición general
7 meneos
37 clics
Guía para cultivar frambuesas, plantación y cuidados

Guía para cultivar frambuesas, plantación y cuidados

El Rubus idaeus, conocido comúnmente como frambueso, es un arbusto de la familia Rosaceae nativo de Europa y el norte de Asia.

| etiquetas: frambuesa , jardinería
6 1 0 K 120 ocio
8 comentarios
6 1 0 K 120 ocio
rogerius #1 rogerius
#0 Me has leído el pensamiento. :troll: xD xD xD
0 K 20
pazentrelosmundos #7 pazentrelosmundos
#1 #4 que me perdí? <:(
0 K 20
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Jardinéame. Espero impaciente los capítulos sobre el cultivo y cuidado de la Erythroxylum coca y la Adormidera. :-D
0 K 12
The_Ignorator #4 The_Ignorator
Ya, frambuesas... :roll:
0 K 11
#2 Sacianez *
Joder, qué mal leí
0 K 6
skaworld #3 skaworld *
#2 Hace falta otra guia

"Guia para cultivar fresas en tu jardin y poder comer alguna cuando tienes hij@s/sobrin@s"


- La amenaza verbal I
-La amenaza verbal II
-La amenaza física: El respeto a la propiedad agena, con sangre, entra.
-Fertilizantes: Un cadaver pequeñito en tu huerto para mejorar el rendimiento del suelo
0 K 12
pazentrelosmundos #6 pazentrelosmundos
#3 ooohhh plantar un cientu y hay para todos xD
0 K 20
skaworld #8 skaworld
#6 Tu no conoces a mis sobrinas
0 K 12

menéame