Guía completa para usar una VPN en Kali Linux de manera efectiva

El artículo de LinuxMind proporciona una guía exhaustiva sobre cómo utilizar una VPN en Kali Linux, una de las distribuciones más populares entre los profesionales de la seguridad. Explora los fundamentos de las VPN, su importancia en la protección de la privacidad y ofrece pasos detallados para la instalación y configuración. Además, incluye consejos avanzados para optimizar la seguridad y evitar fugas de datos, asegurando así que los usuarios puedan realizar auditorías de red con total tranquilidad.