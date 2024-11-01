El guerrillero antifranquista berciano Manuel Girón ya descansa en paz tras varias 'muertes' y dos entierros

"Los restos del famoso guerrillero antifranquista Manuel Girón ya se encuentran inhumados en el cementerio de Ponferrada, donde han sido depositados este sábado 2 de mayo, justo el día que se cumplen 75 años de su asesinato en 1951 por un infiltrado de la Guardia Civil en las Puentes de Malpaso, en Molinaseca. Girón nació un 16 de febrero de 1910 en una humilde familia de jornaleros de Salas de los Barrios, una pedanía de Ponferrada, y se convirtió en un icono de la lucha antifranquista muchos años más allá de su muerte."