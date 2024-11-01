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El guerrillero antifranquista berciano Manuel Girón ya descansa en paz tras varias 'muertes' y dos entierros

El guerrillero antifranquista berciano Manuel Girón ya descansa en paz tras varias 'muertes' y dos entierros

"Los restos del famoso guerrillero antifranquista Manuel Girón ya se encuentran inhumados en el cementerio de Ponferrada, donde han sido depositados este sábado 2 de mayo, justo el día que se cumplen 75 años de su asesinato en 1951 por un infiltrado de la Guardia Civil en las Puentes de Malpaso, en Molinaseca. Girón nació un 16 de febrero de 1910 en una humilde familia de jornaleros de Salas de los Barrios, una pedanía de Ponferrada, y se convirtió en un icono de la lucha antifranquista muchos años más allá de su muerte."

| etiquetas: franquismo , guerrillas , represión , reconocimiento
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5 comentarios
12 2 0 K 112 politica
#1 Murciegalo *
Caminamos a hombros de gigantes.


GIRON VIVE
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#3 laruladelnorte
. El alcalde ha resaltado la importancia del acto “Porque una democracia madura, no teme a su pasado, sino que lo reconoce, lo esclarece, lo evalúa críticamente y lo juzga para construir un futuro más sólido y justo”.

Eso sería lo razonable pero,por desgracia,existe gente muy interesada en evitar que eso ocurra.
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Andreham #4 Andreham
Tras el golpe de Estado y estallido de la Guerra Civil en 1936, Girón tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Junto a su hermano José se echó al monte para huir de las represalias que temían sufrir por su afiliación a la UGT, después de comprobar que otros vecinos denunciados por un delator local bajo acusaciones de amenazas y tenencia ilícita de armas habían sido directamente eliminados.

Y ahora los nietos de esta gente nos dicen que los sindicatos son malos, que hay que votarles a ellos, y que la guerra del abuelo donde todos eran malos y tenían unas diferencias.
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#5 Murciegalo *
Yo tenía un vecino del cual mi padre juraba (eran de la misma generación) que había sido uno de esos escuadristas falangistas que iban por los pueblos asesinando impúnemente a todos que había OSADO reclamar una vida y futuro dignos para ellos y sus hijos; pues bien, no tengo palabras para describir la energía extraordinariamente negativa que emanaba de ese hombre cada vez que subía en el ascensor con él. No creo en dios, ni en cielo ni en el infierno, pero tengo clarísimo que el día que ese hijo de la gran puta palmó todas las personas inocentes que mató fueron a sentarse en su cama.
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mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Estaba de parranda.
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menéame