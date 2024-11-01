edición general
Las Guerras del Opio y el caviar [Pódcast]

Las Guerras del Opio y el caviar [Pódcast]

Las Guerras del Opio fue un conflicto comercial, bélico y diplomático entre China y Gran Bretaña que se prolongó a lo largo del s. XIX. La codicia llevó a los británicos a la inmoralidad de introducir opio en forma de narcotráfico a cada vez mayor escala. En el opio los británicos vieron una fuente de ingresos potentísima para sufragar su compra de té y otros productos sangrando a la propia China [Pódcast]

comentarios
luckyy
Buenas parte de las imponentes mansiones inglesas son fruto de estas barbaridades de la historia y del latrocinio
Deckardio
El director de La hoguera de los necios es el autor del muy recomendable libro de historia (y crímenes) "La Francia de Giles de Rais", editado por Akal. Entrevista aquí:

