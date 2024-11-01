Las Guerras del Opio y el caviar [Pódcast]

Las Guerras del Opio fue un conflicto comercial, bélico y diplomático entre China y Gran Bretaña que se prolongó a lo largo del s. XIX. La codicia llevó a los británicos a la inmoralidad de introducir opio en forma de narcotráfico a cada vez mayor escala. En el opio los británicos vieron una fuente de ingresos potentísima para sufragar su compra de té y otros productos sangrando a la propia China [Pódcast]