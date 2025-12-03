edición general
La guerra de Ucrania llega a su fin (pero no será un verdadero final)

Habrá alianza entre los restos radicales derrotados del ejército ucraniano con el belicismo europeo. La amenaza rusa se convertirá en un estribillo permanente y, en nombre de las instancias supremas de la defensa, el sueño húmedo del neoliberalismo se hará realidad en toda su pureza: una sociedad de esclavos, militarizados en la mente y en el bolsillo, en beneficio de los nuevos feudales de las finanzas. La historia nunca está escrita, pero tiene tendencias inerciales

Alakrán_ #2 Alakrán_
Que cansino es este señor, como siempre ignora el belicismo ruso, y enfoca los problemas en todos los otros actores.
No sé si alguien tiene duda de que es un estómago agradecido.
#1 omega7767 *
muy mal plan de paz. No solo para Ucrania, tambien para Europa.

El hecho de que Rusia se haya salido con la suya (con la aprobación de EEUU), deja a Putin todo exuberante, y Putin incluso se atreve a amenazar a Europa. Europa humillada y pareciendo un don nadie

Europa tiene que armar todas las fronteras con Rusia
