La guerra de Ucrania llega a su fin (pero no será un verdadero final)

Habrá alianza entre los restos radicales derrotados del ejército ucraniano con el belicismo europeo. La amenaza rusa se convertirá en un estribillo permanente y, en nombre de las instancias supremas de la defensa, el sueño húmedo del neoliberalismo se hará realidad en toda su pureza: una sociedad de esclavos, militarizados en la mente y en el bolsillo, en beneficio de los nuevos feudales de las finanzas. La historia nunca está escrita, pero tiene tendencias inerciales