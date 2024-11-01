La guerra de Trump en Irán fractura los medios de comunicación MAGA (ENG)

La guerra del presidente Trump en Irán ha desencadenado una acalorada disputa en los círculos conservadores, enfrentando a algunos de los más fervientes partidarios de Trump en los medios de comunicación con los legisladores republicanos que respaldan lo que, según los críticos, es un conflicto impulsado por Israel pero impopular entre el pueblo estadounidense. Entre los oponentes más vehementes a la guerra en sus primeros días se encuentran Tucker Carlson y Megyn Kelly, dos antiguos presentadores de Fox News.