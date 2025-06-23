Una investigación del New York Times*, publicada el 31 de diciembre de 2025, revela que Estados Unidos participó en la guerra en Ucrania a una escala mucho más profunda y extensa de lo que se creía. En momentos críticos, esta colaboración constituyó el núcleo de las operaciones militares ucranianas. El ejército estdaounidense, y posteriormente la CIA, recibieron permiso para realizar ataques de precisión en el interior de Rusia.Estados Unidos está ahora implicado en el asesinato de soldados rusos en territorio ruso soberano