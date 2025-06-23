edición general
La guerra secreta de Estados Unidos contra Rusia en Ucrania

Una investigación del New York Times*, publicada el 31 de diciembre de 2025, revela que Estados Unidos participó en la guerra en Ucrania a una escala mucho más profunda y extensa de lo que se creía. En momentos críticos, esta colaboración constituyó el núcleo de las operaciones militares ucranianas. El ejército estdaounidense, y posteriormente la CIA, recibieron permiso para realizar ataques de precisión en el interior de Rusia.Estados Unidos está ahora implicado en el asesinato de soldados rusos en territorio ruso soberano

#3 Horkid
El plan de la Rand Corporation, donde esta escrito el plan de EEUU de desestabilizar Rusia creo que se publico hace unos años, pero en unos pocos días desaparecio de las noticias, incluso el Confidencial lo publico. En cambio, pero la propaganda yanqui "Rusia os va a atacar", se repite directa y indirectamente todos los días, y esto tiene consecuencias en la mente de la gente: la propaganda repetida es la que se graba en la mente colectiva e individual. Y en la guerra de EEUU contra el mundo: la guerra cognitiva es uno de los campos de batalla, habían conseguido invair nuestras mentes por completo

#1 unocualquierax
No teníamos pruebas pero tampoco dudas.

#5 drstrangelove
No hacía falta hacer ninguna investigación, ya se intuía viendo que los drones ucranianos acertaban los blancos de vez en cuando, para eso necesitan de la inteligencia satelital usana.

#4 pozz
Si lo dice un panfleto de propaganda antioccidental dirigido por un nazi rusoplanista, pues obvio que es una trola.

www.newtral.es/juan-antonio-aguilar-investigacion-inaki-aguirre-falang
El director: geoestrategia.eu/quienes-somos

Es fascinante ver a tipos que dicen ser de izquierdas, meneando un panfleto dirigido por un nazi español xD xD xD

Olepoint #2 Olepoint
Vamos a ver, hay términos que me chirrían, los soldados se matan, legal o no legalmente, pero se matan, a los que se asesinan son a los ciudadanos, como en Gaza.

#6 VFR
Es geostrategia, nada mas que decir. Al menos ha tenido la decencia de abrirse nueva cuenta


