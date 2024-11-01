Guerra regional por el ataque de Israel y EE.UU. contra Irán se extiende a Iraq [eng]

Un ataque aéreo en el centro de Iraq este domingo mató a cuatro combatientes de Hashed al-Shaabi, también conocidas como Fuerzas de Movilización Popular (FMP), según funcionarios de seguridad y una fuente de las FMP. El ataque tuvo como objetivo una base del grupo en la provincia de Diyala, causando la muerte de cuatro combatientes y ocho heridos. Hashed al-Shaabi es una coalición paramilitar chiita formada originalmente para luchar contra el Estado Islámico, pero integrada por milicias fuertemente respaldadas por Irán.