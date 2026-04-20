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La guerra en Oriente Próximo recorta el tráfico aéreo un 59% y aumenta las emisiones de gases contaminantes

La guerra en Oriente Próximo recorta el tráfico aéreo un 59% y aumenta las emisiones de gases contaminantes

El queroseno no solo se encarece, sino que fuerza a las aerolíneas a tener que contaminar más por usar rutas alternativas

| etiquetas: guerra , ormuz , tráfico aéreo , queroseno
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1 comentarios
2 1 0 K 28 ciencia
Alakrán_ #1 Alakrán_
@admin, pueden mandarlo a actualidad, que me equivoqué y la he puesto en ciencia y no veo donde cambiarlo.
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menéame