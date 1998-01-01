·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8731
clics
¿Cuánto han crecido los coches? Las fotos que lo demuestran es para alucinar
7119
clics
La hortera decoración de la Casa Blanca con Trump: "El estilo Casino Cutre se le está yendo de las manos"
5389
clics
Cómo poner las cosas por escrito aunque no quiera la empresa
4951
clics
Pablo Fernández lo intentó
4482
clics
Hice una estación de metro para mis gatos
más votadas
600
Alberto Núñez Feijóo sugiere que el Gobierno aún no ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil, pero esta herramienta se activó el 13 de agosto
408
Cientos de personas exigen en Astorga el nivel 3 y la dimisión de Quiñones: “Que no nos vengan a contar patrañas y mentiras”
332
Indignación en Cabo de Gata: la playa con dunas protegidas que han sido arrasadas y convertidas en aparcamientos
360
La Generalitat Valenciana admite que con el cambio fiscal los contribuyentes 'ricos' se ahorrarán 61 millones
583
Un video recién obtenido muestra un misil israelí que impacta a una niña palestina en Gaza (EN)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
68
clics
La Guerra que No Ves | Geopolítica con Ariel Umpierrez y Juan Antonio Aguilar
Ariel Umpierrez revela el verdadero tablero que Putin está moviendo. Descubrí los intereses ocultos, los errores de Occidente y lo que viene después.
|
etiquetas
:
analisis
,
guerra
,
ucrania
,
rusia
,
eeuu
,
opiniones
6
2
2
K
64
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
2
K
64
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
ElenaCoures1
*
Juan Antonio Aguilar, fundador en los años ochenta de Bases Autónomas, militante entre 1996 y 1998 de Falange Española, candidato en el año 2000 por España 2000, fundador en 2005 de la organización neofascista UST (Unión Sindical de Trabajadores), dirigente hasta finales de 2006 del ultraderechista MSR (Movimiento Social Revolucionario) y director del medio El espía digital, una web de análisis internacional que, en la práctica, funciona como un elemento más del engranaje mediático…
» ver todo el comentario
2
K
45
#8
cosmonauta
#7
Curiosas referencias tienen algunos.
0
K
19
#1
cocolisto
"El único país que tiene por ley la prohibición de negociar con Rusia es Ucrania".
Lo desconocía. ¿Entonces?.
1
K
33
#2
HeilHynkel
#1
Igual que haces una ley, la derogas. Como pasa con lo de la OTAN en la Constititución de Ucrania.
1
K
35
#3
cocolisto
#2
Yo lo veo así, "si no estás invitado a la mesa, eres parte del menú".
3
K
60
#4
Heni
#3
Ucrania a la Coreana pero en lugar de Norte y Sur, Este y Oeste, tiempo al tiempo
1
K
28
#6
HeilHynkel
#4
No lo veo yo imposible del todo.
0
K
15
#5
HeilHynkel
#3
También te pueden invitar para animar.
es.wikipedia.org/wiki/La_cena_de_los_idiotas_(película_de_1998)
0
K
15
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo desconocía. ¿Entonces?.
Igual que haces una ley, la derogas. Como pasa con lo de la OTAN en la Constititución de Ucrania.
No lo veo yo imposible del todo.
También te pueden invitar para animar.
es.wikipedia.org/wiki/La_cena_de_los_idiotas_(película_de_1998)