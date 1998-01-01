edición general
La Guerra que No Ves | Geopolítica con Ariel Umpierrez y Juan Antonio Aguilar  

Ariel Umpierrez revela el verdadero tablero que Putin está moviendo. Descubrí los intereses ocultos, los errores de Occidente y lo que viene después.

ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1 *
Juan Antonio Aguilar, fundador en los años ochenta de Bases Autónomas, militante entre 1996 y 1998 de Falange Española, candidato en el año 2000 por España 2000, fundador en 2005 de la organización neofascista UST (Unión Sindical de Trabajadores), dirigente hasta finales de 2006 del ultraderechista MSR (Movimiento Social Revolucionario) y director del medio El espía digital, una web de análisis internacional que, en la práctica, funciona como un elemento más del engranaje mediático…   » ver todo el comentario
cosmonauta #8 cosmonauta
#7 Curiosas referencias tienen algunos.
cocolisto #1 cocolisto
"El único país que tiene por ley la prohibición de negociar con Rusia es Ucrania".
Lo desconocía. ¿Entonces?.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

Igual que haces una ley, la derogas. Como pasa con lo de la OTAN en la Constititución de Ucrania.
cocolisto #3 cocolisto
#2 Yo lo veo así, "si no estás invitado a la mesa, eres parte del menú".  media
Heni #4 Heni
#3 Ucrania a la Coreana pero en lugar de Norte y Sur, Este y Oeste, tiempo al tiempo
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

No lo veo yo imposible del todo.
