"La guerra es un negocio": los mercenarios colombianos que entrenan a niños soldados de Sudán

Un soldado mercenario relata los lucrativos contratos, el asedio de la ciudad sudanesa de El Fasher y el entrenamiento de niños para "ir a morir"

| etiquetas: sudán , mercenarios colombianos , niños soldado
Catacroc #1 Catacroc
Mercenario es una palabra muy fea, usemos para todo el mundo el termino "civilizado" son "contratistas militares".
