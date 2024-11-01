La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán amenaza el suministro de helio, un material clave para la industria de los semiconductores

La guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán podría tener consecuencias para la industria tecnológica mundial al amenazar el suministro de helio, un gas indispensable en la fabricación de semiconductores. El helio se utiliza en procesos críticos como la refrigeración de equipos y la litografía, y actualmente no tiene sustituto, por lo que cualquier interrupción prolongada del suministro podría afectar directamente a la producción de chips. La preocupación ha aumentado después de que instalaciones de gas natural y helio de Catar...
En cero coma LOS SUYOS le van a decir "Eh, eh, que nos estás jodiendo los negocios"
- Irán aguanta varios meses y llegamos a ver el petroleo a 200 tal y como han prometido.
- Crack bursátil
- Reventón de la burbuja de la IA por todo lo grande, ríos de llantos incluidos
- Caída del sistema fiat y de ahí a cualquier mierda digital para agarrar definitivamente la senda del decrecimiento forzoso y asimétrico
La mayor duda es si finalmente habrá una escalada hacia la WW3 o si EEUU saldrá por patas de Oriente Medio dejando a Israel a su suerte... Lo cual conduce a, nuke o no nuke?
Hagan sus apuestas.