La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán amenaza el suministro de helio, un material clave para la industria de los semiconductores

La guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán podría tener consecuencias para la industria tecnológica mundial al amenazar el suministro de helio, un gas indispensable en la fabricación de semiconductores. El helio se utiliza en procesos críticos como la refrigeración de equipos y la litografía, y actualmente no tiene sustituto, por lo que cualquier interrupción prolongada del suministro podría afectar directamente a la producción de chips. La preocupación ha aumentado después de que instalaciones de gas natural y helio de Catar...