La guerra de Israel contra las ONG asfixia a los palestinos: "Es un intento cínico y calculado para impedir sus servicios"

Israel ha prohibido a decenas de organizaciones internacionales seguir trabajando en Gaza y en Cisjordania a partir del próximo marzo, dejando a millones de palestinos sin una asistencia que es vital, especialmente en la Franja.

gaza , ong , israel , genocidio , ayuda humanitaria , palestina
Beltenebros #1 Beltenebros
El tío Sam y el Estado sionista, criminales que perjudican gravemente a la Humanidad.
sotillo #3 sotillo
#1 Gaza es un campo de exterminio con la connivencia del resto del mundo, algo impensable después de la II Guerra Mundial, cuando se descubrieron los campos se ayudó a los supervivientes y se persiguió a sus responsables
#5 pirat *
#1 Me preferiría creer que son los últimos estertores de un modelo decadente en caída libre...
Supercinexin #2 Supercinexin
Lo mejor que les va a pasar a los Palestinos en los próximos años va a ser cuando varios aviones militares de carga los depositen a todos en Somaliland y puedan empezar a rehacer sus vidas en su nuevo y seguro hogar.

Mientras tanto: tiros, bombazos, hambrunas, carcajadas histéricas de soldados trastornados de las IDF, enfermedades, charcos de barro y sangre, epidemias, frío y heridas infectadas. Y, eso sí, la ONU, Europa, China y sus putísimas madres, esos, todos ellos...

...Deeply Concerned.
sotillo #4 sotillo
#2 Y cuando acaben con estos otros serán los próximos, tanto odio no va desaparecer por si mismo y buscará a otras víctimas
Supercinexin #6 Supercinexin
#4 Están de hecho ensayando y enseñando lo que van a hacer con nosotros como protestemos cuando, inevitablemente, USrael sea la hegemonía dominante dentro de unas décadas.

El que proteste no va a tener un final agradable.
