La guerra de Israel contra las ONG asfixia a los palestinos: "Es un intento cínico y calculado para impedir sus servicios"

Israel ha prohibido a decenas de organizaciones internacionales seguir trabajando en Gaza y en Cisjordania a partir del próximo marzo, dejando a millones de palestinos sin una asistencia que es vital, especialmente en la Franja.
| etiquetas: gaza , ong , israel , genocidio , ayuda humanitaria , palestina
Mientras tanto: tiros, bombazos, hambrunas, carcajadas histéricas de soldados trastornados de las IDF, enfermedades, charcos de barro y sangre, epidemias, frío y heridas infectadas. Y, eso sí, la ONU, Europa, China y sus putísimas madres, esos, todos ellos...
...Deeply Concerned.
El que proteste no va a tener un final agradable.