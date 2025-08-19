La guerra con Irán golpea la economía israelí

El producto interior bruto de Israel se contrajo un 3,5% en el último trimestre a causa de la guerra con Irán, que obligó al cierre temporal de comercios, oficinas y el espacio aéreo. Es la primera vez que la economía se ve afectada desde el inicio del conflicto en Gaza, en octubre del 2023, que provocó un desplome del 20,8% del PIB y tuvo un gran impacto en las inversiones y el comercio israelí. Entre los meses de abril y junio, el sector empresarial israelí cayó un 6,2%. El consumo privado retrocedió un 4,1%, el gasto público un 1% y la...