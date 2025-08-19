edición general
La guerra con Irán golpea la economía israelí

El producto interior bruto de Israel se contrajo un 3,5% en el último trimestre a causa de la guerra con Irán, que obligó al cierre temporal de comercios, oficinas y el espacio aéreo. Es la primera vez que la economía se ve afectada desde el inicio del conflicto en Gaza, en octubre del 2023, que provocó un desplome del 20,8% del PIB y tuvo un gran impacto en las inversiones y el comercio israelí. Entre los meses de abril y junio, el sector empresarial israelí cayó un 6,2%. El consumo privado retrocedió un 4,1%, el gasto público un 1% y la...

comentarios
mosfet #2 mosfet
Que pongan bien grande la bandera del país en absolutamente todos los productos que exportan, seguro que al ser fácilmente reconocibles todos sus productos la gente los compra como locos y mejora su economía. :troll: :troll: :troll:
MoussaZy #3 MoussaZy
Pobres genocidas...
Veelicus #1 Veelicus
Y duro una semana a los sumo, Israel no puede permitirse una guerra larga contra Iran, por eso no han seguido atacando.
Noeschachi #6 Noeschachi *
#5 El 50% sale corregiendo el valor con la inflación. El índice RAPI son US dólares por quilate.

Btw el gráfico lo he escogido al azar de google para ilustrar la perdida de valor pero esta es la fuente: www.jogiadiamonds.com.au/blog/is-this-the-end-for-natural-diamonds/
Noeschachi #4 Noeschachi
El precio de los diamantes se esta yendo a la mierda gracias a los sintéticos, un producto que ha llegado a ser casi el 25% de las exportaciones de Israel (23.2% en 2016) Nada ha hecho mas daño a la caja que financia el sionismo que China bombeando sus diamantes de laboratorio y este año se llega a hablar de colapso de la industria del diamante natural que y hasta las operaciones mas guarras que tienen en África estan dejando de ser rentables.  media
Sandman #5 Sandman
#4 ¿Pasar de 7.700 (aprox) a 6.000 es un descenso del 50%? Porque a mí me sale un 22%. Por no hablar que del 01/01/07 al 01/01/23 son 16 años, y no 17.
