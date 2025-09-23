·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Twitch en directo
×
más visitadas
10568
clics
La epidemia silenciosa que está acabando con el amor
6053
clics
Portadas incómodas de álbumes cristianos con títulos hilarantemente erróneos (ENG)
5786
clics
La portada de Lecturas que puede servir como prueba para que Ayuso acabe pagando por los delitos de su novio
4990
clics
Magistral Joaquín Reyes ante Soto Ivars "Cancelación: antes había un consenso: ser racista está mal"
3800
clics
Misteriosa nueva estatua de Epstein y Trump cogidos de la mano aparece en el National Mall [ENG]
más votadas
566
Petro pide en la ONU la apertura de un proceso penal contra Trump por los ataques a embarcaciones en el Caribe
383
Italia envió una fragata para proteger a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza tras un nuevo ataque con drones
716
La pareja de Ayuso camufla como alquiler de locales industriales su negocio de alojamiento turístico
448
El aislamiento de Sánchez no es la idea genial en la que pensaba el PP
680
Santiago Abascal y su lujo financiado con dinero público y una fundación opaca
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
25
clics
La guerra generacional en Vox eleva el riesgo de escisión "tradicionalista": los jóvenes se rebelan contra la "hispanchidad"
[Visible en modo lectura]
Los duros, con Gallardo como referente, "diseñan" ya un modelo de partido más intransigente con la inmigración hispanoamericana.
|
etiquetas
:
vox
,
hispanos
1
0
0
K
20
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
20
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Verdaderofalso
Vox acabará siendo un partido progre para muchos… tiempo al tiempo
1
K
40
#1
mente_en_desarrollo
Ya se sabe... Cría cuervos y...
a- Tendrás muchos
b- Patada en los cojones
c- Y ellos se juntan
d- Perro Santxe hijo de puta
0
K
12
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
a- Tendrás muchos
b- Patada en los cojones
c- Y ellos se juntan
d- Perro Santxe hijo de puta