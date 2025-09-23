edición general
1 meneos
25 clics

La guerra generacional en Vox eleva el riesgo de escisión "tradicionalista": los jóvenes se rebelan contra la "hispanchidad"

[Visible en modo lectura] Los duros, con Gallardo como referente, "diseñan" ya un modelo de partido más intransigente con la inmigración hispanoamericana.

| etiquetas: vox , hispanos
1 0 0 K 20 actualidad
2 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Vox acabará siendo un partido progre para muchos… tiempo al tiempo
1 K 40
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Ya se sabe... Cría cuervos y...
a- Tendrás muchos
b- Patada en los cojones
c- Y ellos se juntan
d- Perro Santxe hijo de puta
0 K 12

menéame