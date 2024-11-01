¡Guerra Fratricida en Vox: Espinosa de los Monteros Demanda a su Expartido por Filtrar un Expediente Reservado

Iván Espinosa de los Monteros, el ex portavoz parlamentario que abandonó la formación con la «rama liberal» en un portazo histórico, ha presentado una querella criminal contra dos miembros del «Equipo de Cumplimiento» de Vox –Juan de Dios Dávila y Cristina Navarro– por revelación de secretos, un delito que podría costarles hasta cuatro años de prisión. El Juzgado de Instrucción 13 de Madrid ha admitido la denuncia a trámite de inmediato.