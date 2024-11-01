edición general
¡Guerra Fratricida en Vox: Espinosa de los Monteros Demanda a su Expartido por Filtrar un Expediente Reservado

Iván Espinosa de los Monteros, el ex portavoz parlamentario que abandonó la formación con la «rama liberal» en un portazo histórico, ha presentado una querella criminal contra dos miembros del «Equipo de Cumplimiento» de Vox –Juan de Dios Dávila y Cristina Navarro– por revelación de secretos, un delito que podría costarles hasta cuatro años de prisión. El Juzgado de Instrucción 13 de Madrid ha admitido la denuncia a trámite de inmediato.

No leí el artículo porque quien lo redactó parece que no sabe escribir.
Macarena Olona fue otra de las que desfiló. Vox ni siquiera llega a la categoría de partido ultra, es una banda de ladrones que deja a M. Rajoy, la caja B del PP, y la Gürtel a la altura del betún. Éstos se parecen mucho más a Jesús Gil, saqueo puro y duro.

Y no pueden tolerar díscolos.
¿Que podría salir mal de una pelea con puñales entre monos? xD
#2 Como izquierdista que soy puedo facilitarles unos cuantos piolets
