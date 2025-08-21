edición general
La guerra deja a los niños de Sudán con la tasa de vacunación más baja del mundo

En dos años de conflicto, el porcentaje de inmunización de menores ha caído del 94% al 48%, los niveles más bajos en el país en 40 años. El retroceso ya ha propiciado brotes de sarampión, polio y otras afecciones evitables que han causado muertes. Una de las consecuencias más funestas que ha causado la guerra civil que enfrenta al ejército regular de Sudán con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido desde abril de 2023 ha sido la devastación del sistema de salud del país. En las zonas golpeadas por el conflicto se estima que más del 70% de ..

Tranquilos, que en breve les alcanza EEUU.
Es lo que tiene estar fuera del foco mediático.
#1 Este foco no tiene dinero Qatarí detrás. Al fin y al cabo el genocidio y la limpieza étnica de este se está produciendo contra poblaciones no-árabes y PRISA tiene un 3.5% de accionariado Qatarí, asi que la info va sobre la caida de la vacunación en los niños.
