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La guerra de las copias: EEUU e Irán se aprovechan del material militar del otro para utilizarlo en sus ataques

La guerra de las copias: EEUU e Irán se aprovechan del material militar del otro para utilizarlo en sus ataques  

En la destrucción de dos aviones Hércules en la operación de rescate del piloto desaparecido, EEUU dejó intacto en suelo iraní un sistema láser de autoprotección

| etiquetas: laser , laircm , eeuu , irán , guerra
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3 comentarios
9 2 0 K 250 actualidad
Suigetsu #3 Suigetsu
Este sistema laser acabará en un laboratorio de Rusia o China.
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josde #2 josde
Pasa en todas las cosas, las copias funcionan y son mas baratas que diseñar medios propios, las guerras no iban a ser menos.
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u_1cualquiera #1 u_1cualquiera
Himnobando
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