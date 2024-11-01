Guerra comercial: la tragicomedia imperial de Washington contra China

La escalada entre Estados Unidos y China revela los límites de un modelo global que confunde poder con control y seguridad con aislamiento. Estados Unidos, ese vendedor global de “libertad” en formato misil y de “libre mercado” a punta de embargo, ha entrado en otra de sus crisis existenciales de potencia herida. La llamada “guerra comercial” contra China es la nueva temporada del viejo show imperial: cuando el mercado deja de garantizar la hegemonía, el capitalismo muta en soldado, carcelero y payaso a la vez. Todo envuelto, por ...