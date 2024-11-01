edición general
Guerra comercial: la tragicomedia imperial de Washington contra China

Guerra comercial: la tragicomedia imperial de Washington contra China

La escalada entre Estados Unidos y China revela los límites de un modelo global que confunde poder con control y seguridad con aislamiento. Estados Unidos, ese vendedor global de “libertad” en formato misil y de “libre mercado” a punta de embargo, ha entrado en otra de sus crisis existenciales de potencia herida. La llamada “guerra comercial” contra China es la nueva temporada del viejo show imperial: cuando el mercado deja de garantizar la hegemonía, el capitalismo muta en soldado, carcelero y payaso a la vez. Todo envuelto, por ...

Gry #1 Gry *
La Unión Europea se fundó con la idea de que si los países están interconectados comercialmente no podran hacer la guerra entre ellos porque dependerán demasiado unos de otros y ha funcionado a la perfección, ni siquiera nos planteamos la posibilidad de una guerra "interna".

A los EEUU les ha pasado exactamente eso con China: No les pueden declarar la guerra porque dependen completamente de las exportaciones chinas y eso no les hace ninguna gracia así que patalean.
