edición general
1 meneos
9 clics

"La guerra civil que vino de África", lo nuevo de Joaquín Rivera Chamorro

"La guerra civil que vino de África" es la nueva obra del divulgador Joaquín Rivera Chamorro publicada en La esfera de los libros

| etiquetas: africanistas , historia , españa , joaquín rivera chamorro
1 0 0 K 12 cultura
sin comentarios
1 0 0 K 12 cultura

menéame