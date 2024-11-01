edición general
La guerra bajo la bandera de la libertad: El poder militar de EE.UU. como herramienta del capitalismo global

El capitalismo armado estadounidense ha convertido la guerra en una extensión de su modelo económico, buscando mantener su hegemonía global a toda costa, incluso frente a su declive. A lo largo de las últimas décadas, Estados Unidos ha perfeccionado una maquinaria de dominación que combina poder militar, control mediático y manipulación ideológica. Bajo pretextos que apelan a valores universales —la libertad, la democracia, la lucha contra el terrorismo o la defensa de la fe cristiana—, el país ha desplegado sus ejércitos por todo el planeta...

etiquetas: eeuu , venezuela , nigeria , geopolitica , guerra , capitalismo
platypu #1 platypu
Web abierta hace 3 dias. No habras sido tu?
