El capitalismo armado estadounidense ha convertido la guerra en una extensión de su modelo económico, buscando mantener su hegemonía global a toda costa, incluso frente a su declive. A lo largo de las últimas décadas, Estados Unidos ha perfeccionado una maquinaria de dominación que combina poder militar, control mediático y manipulación ideológica. Bajo pretextos que apelan a valores universales —la libertad, la democracia, la lucha contra el terrorismo o la defensa de la fe cristiana—, el país ha desplegado sus ejércitos por todo el planeta...