edición general
1 meneos
6 clics

Guardiola avanza que convocará elecciones si no se aprueban los presupuestos de Extremadura para 2026

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha avanzado este lunes que si no se aprueban los Presupuestos de Extremadura para 2026, convocará elecciones, ya que la comunidad "no puede vivir pendiente de los cálculos políticos, de las tensiones". Ante esta situación, "el escenario planteado es: o presupuestos para el futuro o que el futuro lo decidan y lo elijan los ciudadanos extremeños", ha reafirmado la presidenta extremeña, quien ha añadido que "no se puede gobernar a toda costa y porque antes que el gobierno está.......

| etiquetas: guardiola , presidenta extremadura , convocará elecciones
1 0 0 K 19 politica
5 comentarios
1 0 0 K 19 politica
#2 Marisadoro *
Ya sabemos el valor que le da ella misma a su propia palabra.
4 K 52
rob #4 rob *
#2 #3 Y aquí el Joker en la manga:
"Además, la presidenta extremeña ha anunciado que este mismo martes la Junta de Extremadura registrará en la Asamblea de Extremadura una propuesta de reforma del reglamento para que las legislaturas duren cuatro años "aunque se produzcan elecciones anticipadas".
1 K 30
Milmariposas #3 Milmariposas
Pues venga, marchando una de elecciones!
1 K 29
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en rueda de prensa en la tarde de este lunes, tras mantener una reunión con los representantes de los grupos parlamentarios PSOE, PP y Unidas por Extremadura, a la que Vox no ha acudido.
1 K 27
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
¡A tope con las elecciones, Pep!
0 K 12

menéame