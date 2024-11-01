Guardiola avanza que convocará elecciones si no se aprueban los presupuestos de Extremadura para 2026

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha avanzado este lunes que si no se aprueban los Presupuestos de Extremadura para 2026, convocará elecciones, ya que la comunidad "no puede vivir pendiente de los cálculos políticos, de las tensiones". Ante esta situación, "el escenario planteado es: o presupuestos para el futuro o que el futuro lo decidan y lo elijan los ciudadanos extremeños", ha reafirmado la presidenta extremeña, quien ha añadido que "no se puede gobernar a toda costa y porque antes que el gobierno está.......