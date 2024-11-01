Guardiola adjudica a dedo al hermano de su consejera de Cultura el especial de Nochebuena de Canal Extremadura

La Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, controlada por la Junta de Extremadura de María Guardiola a través del CEXMA, ha adjudicado a dedo el programa especial de Nochebuena al hermano de Victoria Bazaga Gazapo, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. La emisión tendrá lugar el próximo 24 de diciembre en el canal público de la comunidad autónoma y Aire de Toros Producciones, sociedad limitada de la que Juan Bazaga Gazapo es administrador único, se llevará 22.167,30 euros (más 4.655, 13 euros de IVA),