edición general
6 meneos
6 clics
Guardiola adjudica a dedo al hermano de su consejera de Cultura el especial de Nochebuena de Canal Extremadura

Guardiola adjudica a dedo al hermano de su consejera de Cultura el especial de Nochebuena de Canal Extremadura

La Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, controlada por la Junta de Extremadura de María Guardiola a través del CEXMA, ha adjudicado a dedo el programa especial de Nochebuena al hermano de Victoria Bazaga Gazapo, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. La emisión tendrá lugar el próximo 24 de diciembre en el canal público de la comunidad autónoma y Aire de Toros Producciones, sociedad limitada de la que Juan Bazaga Gazapo es administrador único, se llevará 22.167,30 euros (más 4.655, 13 euros de IVA),

| etiquetas: extremadura , televisión , adjudicaciones , nacional
5 1 1 K 70 actualidad
2 comentarios
5 1 1 K 70 actualidad
#1 Marisadoro *
"Aire de Toros Producciones"

(Nada más que añadir)
2 K 44
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Joder, en Extremadura parece que no trabaja nadie y lo tiene que hacer todo Guardiola en persona
0 K 13

menéame