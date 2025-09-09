edición general
5 meneos
4 clics
“Los guardias civiles que atienden a las víctimas de violencia no tienen ninguna formación”

“Los guardias civiles que atienden a las víctimas de violencia no tienen ninguna formación”

La AUGC denuncia que no existen cursos ni plazas específicas para la violencia machista. Piden a Interior que les aclaren qué entienden por "personal policial especializado". Interior replica que ha convocado tres cursos de carácter voluntario para efectivos de las Fuerzas de Seguridad sobre aspectos legales y procesales relacionado con la violencia de género y el Centro Universitario de la Guardia Civil (Alcalá de Henares) impartió el pasado curso un máster sobre violencia contra la mujer y que se ha vuelto a convocar.

| etiquetas: guardia civil , violencia de género , viogen , formación
4 1 0 K 58 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 58 actualidad
#3 Katos
Pues nada,
sigamos aumentando la bola económica contra este monstruo que no mejora las mueres pese a que se

¿Hacen cursillos específicos de robos con la pitón de la moto del rango temporal 8-9 en gasolineras?, tampoco no?. Pues eso.

No se necesita hacer cursos específicos para todo lo que creáis que es peor delito que todo lo demás.
1 K 18
Thornton #5 Thornton
#3 La tendencia es claramente a la baja.

Prueba con otro bulo.  media
1 K 23
Torrezzno #1 Torrezzno
Tengo un amigo civil que ha tenido que ir a muchas de estas y llevarse al hombre al calabozo. Por lo que me cuenta si que necesita un cursillo
0 K 13
#2 Khanbaliq
"Los guardia civiles no tienen ninguna formación"
0 K 8
Entresijos #4 Entresijos *
Los guardias civiles que no atienden a víctimas de violencia, tampoco tienen ninguna formación. Alguno ni sabe escribir
0 K 7
#6 tobruk1234 *
#4 Haber tío no te columpies, ya no es como hace 30 ó 40 años que solo pedían la EGB y no tener antecedentes, ahora lo mínimo es tener un Grado medio, permiso de conducir, un nivel de inglés 2 ó superior, pasar un psicotecnico y un psicológico [ y en ese pasa cada elemento que ni te cuento] y por supuesto no tener antecedentes y una formación física media. Pero si es cierto a medias que a los Agentes los cursillos son pocos ó escasos, muchos agentes solo los hacen para conseguir puntos, los…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame