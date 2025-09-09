“Los guardias civiles que atienden a las víctimas de violencia no tienen ninguna formación”

La AUGC denuncia que no existen cursos ni plazas específicas para la violencia machista. Piden a Interior que les aclaren qué entienden por "personal policial especializado". Interior replica que ha convocado tres cursos de carácter voluntario para efectivos de las Fuerzas de Seguridad sobre aspectos legales y procesales relacionado con la violencia de género y el Centro Universitario de la Guardia Civil (Alcalá de Henares) impartió el pasado curso un máster sobre violencia contra la mujer y que se ha vuelto a convocar.