“Los guardias civiles que atienden a las víctimas de violencia no tienen ninguna formación”

La AUGC denuncia que no existen cursos ni plazas específicas para la violencia machista. Piden a Interior que les aclaren qué entienden por "personal policial especializado". Interior replica que ha convocado tres cursos de carácter voluntario para efectivos de las Fuerzas de Seguridad sobre aspectos legales y procesales relacionado con la violencia de género y el Centro Universitario de la Guardia Civil (Alcalá de Henares) impartió el pasado curso un máster sobre violencia contra la mujer y que se ha vuelto a convocar.
sigamos aumentando la bola económica contra este monstruo que no mejora las mueres pese a que se
¿Hacen cursillos específicos de robos con la pitón de la moto del rango temporal 8-9 en gasolineras?, tampoco no?. Pues eso.
No se necesita hacer cursos específicos para todo lo que creáis que es peor delito que todo lo demás.
Prueba con otro bulo.