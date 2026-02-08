La Guardia Civil libera a una docena de mujeres inmigrantes obligadas a drogarse y prostituirse en Alcúdia

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres y a una mujer por trata de mujeres con fines de explotación sexual, tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Bajo permanentes amenazas y coacciones, mujeres de origen sudamericano, mayormente colombianas, eran obligadas a drogarse y prostituirse en Alcúdia. También eran obligadas a transportar y a consumir drogas -a menudo por exigencia de los clientes- mientras se prostituían. Todas ellas habían sido captadas en su país con falsas ofertas de trabajo. Las...
Lástima de hombres engañados, engatusados por las prostitutas. De seguro que alguno hasta les traía una tableta de chocolate de hacendado con toda la buena fe.
Las verdaderas víctimas de las que nunca se habla.