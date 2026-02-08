La Guardia Civil libera a una docena de mujeres inmigrantes obligadas a drogarse y prostituirse en Alcúdia

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres y a una mujer por trata de mujeres con fines de explotación sexual, tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Bajo permanentes amenazas y coacciones, mujeres de origen sudamericano, mayormente colombianas, eran obligadas a drogarse y prostituirse en Alcúdia. También eran obligadas a transportar y a consumir drogas -a menudo por exigencia de los clientes- mientras se prostituían. Todas ellas habían sido captadas en su país con falsas ofertas de trabajo. Las...