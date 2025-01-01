edición general
13 meneos
20 clics
La Guardia Civil libera a 18 personas explotadas en fábricas ilegales de tabaco en Málaga y Córdoba

La Guardia Civil libera a 18 personas explotadas en fábricas ilegales de tabaco en Málaga y Córdoba

La red generó un fraude fiscal superior a 2 millones de euros sometiendo a sus trabajadores a "condiciones infrahumanas"

| etiquetas: explotación laboral , de trata de seres humanos y estafa , red criminal
10 3 0 K 130 actualidad
2 comentarios
10 3 0 K 130 actualidad
aupaatu #1 aupaatu
Cosas de emprendedores incomprendidos
0 K 9
#2 cybermouse
Ya van para allá los de VOX a sustituir la mano de obra inmigrante
0 K 7

menéame