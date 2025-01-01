·
La Guardia Civil libera a 18 personas explotadas en fábricas ilegales de tabaco en Málaga y Córdoba
La red generó un fraude fiscal superior a 2 millones de euros sometiendo a sus trabajadores a "condiciones infrahumanas"
explotación laboral
de trata de seres humanos y estafa
red criminal
actualidad
aupaatu
Cosas de emprendedores incomprendidos
cybermouse
Ya van para allá los de VOX a sustituir la mano de obra inmigrante
