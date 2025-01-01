Guardia Civil investiga a dos hombres por la captura ilegal de aves fringílidas en Macharaviaya

La Guardia Civil investiga a dos hombres de 62 y 72 años por un presunto delito contra la fauna silvestre después de ser sorprendidos cuando utilizaban medios ilegales para la captura de aves fringílidas en la localidad malagueña de Macharaviaya. La actuación se produjo cuando los agentes se encontraban en una zona conocida como Arroyo Porcín y localizaron a los dos individuos junto a una charca natural, zona habitual de paso y bebida de aves silvestres, cuando utilizaban dichos medios ilegales, ha informado este jueves la Guardia Civil en un