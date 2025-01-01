edición general
7 meneos
24 clics
Guardia Civil investiga a dos hombres por la captura ilegal de aves fringílidas en Macharaviaya

Guardia Civil investiga a dos hombres por la captura ilegal de aves fringílidas en Macharaviaya

La Guardia Civil investiga a dos hombres de 62 y 72 años por un presunto delito contra la fauna silvestre después de ser sorprendidos cuando utilizaban medios ilegales para la captura de aves fringílidas en la localidad malagueña de Macharaviaya. La actuación se produjo cuando los agentes se encontraban en una zona conocida como Arroyo Porcín y localizaron a los dos individuos junto a una charca natural, zona habitual de paso y bebida de aves silvestres, cuando utilizaban dichos medios ilegales, ha informado este jueves la Guardia Civil en un

| etiquetas: málaga , guardia , civil , captura , ilegal , aves , fringílidas , medios , ilegales
4 3 0 K 95 mnm
2 comentarios
4 3 0 K 95 mnm
#1 BoosterFelix
Esta debe ser la vocación ecologista de la caza de la que nos hablan las asociaciones de caza cuando critican los informes ecologistas relativos a los daños causados por la caza.
2 K 29
#2 MADMax2 *
#1 Caza, caza ... por el tipo de aves más bien parece que las capturaban para venderlas.

Creo que tiene poco que ver con alguno de los típicos/tópicos cazadores.
0 K 9

menéame