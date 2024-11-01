La Guardia Civil investiga la aparición de un feto muerto en una vivienda de Alberche (Toledo)

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un feto muerto en un domicilio de la localidad de Alberche del Caudillo (Toledo). Lo han confirmado a ENCLM fuentes de la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha después de que El Digital de Castilla-La Mancha adelantara la información este martes por la tarde. Según ha publicado este digital, una mujer ha confesado este martes haber abortado y ocultado el cuerpo de su bebé en el congelador de una vivienda del municipio, algo que ha verificado posteriormente la Guardia Civil.