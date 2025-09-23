La Guardia Civil investiga una amenaza antisemita con esvásticas contra dos estudiantes francesas en Madrid: "Ratas judías, Palestina vencerá"

La Guardia Civil investiga el envío de una nota amenazante a dos estudiantes francesas judías en Villaviciosa de Odón (Madrid). Según ha adelantado el El Confidencial y ha confirmado este periódico, las jóvenes encontraron en el buzón de su vivienda un papel con el mensaje: "Ratas judías, ¡Palestina vencerá!", acompañado de una bandera palestina y otra del Tercer Reich con la esvástica nazi. Las afectadas presentaron la denuncia a finales de la semana pasada en el cuartel de la Guardia Civil de Villaviciosa de Odón.