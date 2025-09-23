La Guardia Civil investiga una amenaza antisemita con esvásticas contra dos estudiantes francesas en Madrid: "Ratas judías, Palestina vencerá"

La Guardia Civil investiga el envío de una nota amenazante a dos estudiantes francesas judías en Villaviciosa de Odón (Madrid). Según ha adelantado el El Confidencial y ha confirmado este periódico, las jóvenes encontraron en el buzón de su vivienda un papel con el mensaje: "Ratas judías, ¡Palestina vencerá!", acompañado de una bandera palestina y otra del Tercer Reich con la esvástica nazi. Las afectadas presentaron la denuncia a finales de la semana pasada en el cuartel de la Guardia Civil de Villaviciosa de Odón.
| etiquetas: antisemitas , nazis , palestina
Puedes encontrar en meneame multiples ejemplos
Mamá mamá, de mayor quiero ser nazi.
Calla niño, que además de negro eres gilipollas.
La Historia te ha contestado
Difícilmente puede decir nada.
A ver si a tí no te cuesta entenderlo.