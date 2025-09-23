edición general
La Guardia Civil investiga una amenaza antisemita con esvásticas contra dos estudiantes francesas en Madrid: "Ratas judías, Palestina vencerá"

La Guardia Civil investiga el envío de una nota amenazante a dos estudiantes francesas judías en Villaviciosa de Odón (Madrid). Según ha adelantado el El Confidencial y ha confirmado este periódico, las jóvenes encontraron en el buzón de su vivienda un papel con el mensaje: "Ratas judías, ¡Palestina vencerá!", acompañado de una bandera palestina y otra del Tercer Reich con la esvástica nazi. Las afectadas presentaron la denuncia a finales de la semana pasada en el cuartel de la Guardia Civil de Villaviciosa de Odón.

Alakrán_ #2 Alakrán_
Un nazi propalestino... No se yo...
zentropia #3 zentropia
#2 porque nadie llama nazis a los sionistas.
Puedes encontrar en meneame multiples ejemplos
CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero
#3 Una cosa es hacer un montaje sustituyendo la estrella de David por una esvástica azul en la bandera de Israel, otra muy distinta es llamar a alguien "perra judía" y poner dejado una bandera nazi.
zentropia #13 zentropia
#4 a muchos musulmanes le gustan los nazis.
CerdoJusticiero #14 CerdoJusticiero
#13 Claro, y a muchos negros. xD
Alakrán_ #17 Alakrán_
#14 #13 Como el chiste que ha envejecido mal...
Mamá mamá, de mayor quiero ser nazi.
Calla niño, que además de negro eres gilipollas.
CerdoJusticiero #21 CerdoJusticiero
#19 During WWII. xD xD xD
zentropia #22 zentropia
#21 no dices que es incompatible xD xD?

La Historia te ha contestado :hug: :hug: :hug:
Graffin #11 Graffin
#2 Un nazi poniendo tildes...
elmakina #12 elmakina *
#2 Claro que los hay, figura. El Gran Muftí ya se hacía selfies con Hitler en los 40. Islamista radicales difundiendo propaganda nazi y neonazis celebrando atentados yihadistas no es nada raro. Si no te entra en la cabeza que dos fanáticos distintos puedan coincidir en odiar al sistema y a los judíos, el problema es de tu capacidad de comprensión
#15 Albarkas
#12 ¿Y alguno que esté vivo hoy?
elmakina #16 elmakina
#15 los he señalado en el comentario al que contestas. Inténtalo de nuevo, y ánimo, que se ve que te cuesta.
#18 Albarkas
#16 En el comentario que te contesto solamente hablas del gran muftí de Jerusalén, que en los años 40 era Mohammed Amin al-Husseini y que murió en el 74.
Difícilmente puede decir nada.
A ver si a tí no te cuesta entenderlo.
elmakina #20 elmakina
#18 A ver, que no te enteras. Lo del Muftí era el ejemplo histórico más evidente (por si no llegabas a hilar dos ideas seguidas), pero justo después te puse que islamistas radicales y neonazis actuales se aplauden mutuamente cada vez que alguien pone una bomba o se carga a un judío. Te lo vuelvo a dibujar con rotulas de colores si hace falta: páginas neonazis festejando el 11-S, yihadistas citando a Hitler en sus panfletos... eso está pasando hoy, campeón. Que tú no lo sepas no significa que no exista, significa que te faltan lecturas.
Milmariposas #1 Milmariposas
Muy raro esto. Precisamente un día después de que oficialmente Macron haya dado legitimidad a Palestina en el púlpito de la ONU.
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
#1 Si es antisemitismo, no es tan raro. Son estudiantes judías francesas. En Francia hay muchos judíos. Recuerda aquello del avión, que eran judíos franceses.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#5 los que expulsaron por liarla y que nunca más supo?
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo *
#6 sip, lo del avión.
Kachemiro #10 Kachemiro
Me recuerda a la tipeja judia que denunciaba amenazas antisemitas en su casa y al final se supo que había sido ella misma
#9 luckyy
El inmundo
yocaminoapata #8 yocaminoapata
Déjame que me ria xD
