La Guardia Civil interviene más de 210.000 juguetes falsos en Badalona e investiga a seis personas

En plena víspera del Día de Reyes, la Guardia Civil ha intervenido más de 210.000 juguetes y textiles en trasteros de Badalona (Barcelona), unos hechos por los que se investiga a seis personas. Los objetos están valorados en más de dos millones de euros y no cumplían con los estándares de seguridad, por lo que pueden provocar atragantamientos, cortes o lesiones. Según informa este lunes el instituto armado, en el marco de la Operación 'Xisqueiro', y tras inspeccionar siete trasteros, ha intervenido en Badalona un total de 214.001 artículos.....

3 comentarios
Pertinax #1 Pertinax
Algunos polígonos industriales de Badalona son un hub logístico chino impresionante, es normal que suceda ahí.
Casiopeo #3 Casiopeo *
no eran juguetes verdaderos, en realidad eran botijos disfrazados de juguetes?. ...no entiendo el titular. deberia decir juguetes ilegales o fuera de normativa.
masde120 #2 masde120 *
Pobres reyes y sus pajes. Los seis!
