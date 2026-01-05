La Guardia Civil interviene más de 210.000 juguetes falsos en Badalona e investiga a seis personas

En plena víspera del Día de Reyes, la Guardia Civil ha intervenido más de 210.000 juguetes y textiles en trasteros de Badalona (Barcelona), unos hechos por los que se investiga a seis personas. Los objetos están valorados en más de dos millones de euros y no cumplían con los estándares de seguridad, por lo que pueden provocar atragantamientos, cortes o lesiones. Según informa este lunes el instituto armado, en el marco de la Operación 'Xisqueiro', y tras inspeccionar siete trasteros, ha intervenido en Badalona un total de 214.001 artículos.....